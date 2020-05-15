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Вчені в Оксфорді запевняють, що вакцина від коронавірусу не буде дорогою

Новини » Коронавірус   

Вчені хочуть зробити майбутню вакцину максимально доступною

Вакцина від коронавірусу не буде дорогою, запевняють в Оксфордському університеті. Розробники ліків також заявляють, що вакцина буде доступна максимальному числу людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Адріан Хілл, директор Оксфордського інституту Дженнер, що займається розробкою однієї з найбільш перспективних вакцин, заявив, що її доступність і низька вартість були закладені в проект з самого початку.

"Це не буде дорога вакцина. Це буде одноразова вакцина. Вона буде створена для глобальних поставок, і це буде зроблено в багатьох різних місцях. Це завжди був наш план", - заявив Хілл.

Експериментальна вакцина, відома як ChAdOx1 nCoV-19, є одним з лідерів у світовій гонці ліків від коронавірусу.

Попередні дані невеликого випробування експериментальної вакцини на шести мавпах показали, що у деяких тварин, яким вводили ліки один раз, вироблялися антитіла проти вірусу протягом 14 днів, у всіх інших захисні антитіла вироблялися протягом 28 днів.

Коли мавпи піддавалися впливу коронавірусу, вакцина, ймовірно, запобігала пошкодженню легенів і не дозволяла вірусу копіювати себе, хоча він все ще активно розмножувався в носоглотці.

Команда Хілла почала випробування вакцини на ранній стадії на людях у квітні. Хілл сказав, що на цьому тижні понад 1000 людей отримали дозу в ході випробувань - приблизно половина отримує експериментальну вакцину, а інша половина служить контрольною групою.

Відповідаючи на питання про хід випробувань на людях, Хілл заявив: "Можна зробити висновок, що, якщо випробування все ще триває, це означає, що не було ніяких серйозних побічних ефектів".

Раніше прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп заявив, що потенційна вакцина від коронавірусу повинна стати доступною для всіх країн світу.

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Вчора американський президент Дональд Трамп вкотре змінив свій прогноз щодо термінів появи вакцини від COVID-19. За словами Трампа, вакцина буде готова для поширення до кінця року, в строки, які деякі вчені вважають нереальними.

В Європейському агентстві з лікарських засобів прогнозують, що створення вакцини від COVID в кращому випадків відбудеться в 2021 році.

Автор: Роман Калиниченко