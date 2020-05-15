Вчені в Оксфорді запевняють, що вакцина від коронавірусу не буде дорогою

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Вчені хочуть зробити майбутню вакцину максимально доступною

Вакцина від коронавірусу не буде дорогою, запевняють в Оксфордському університеті. Розробники ліків також заявляють, що вакцина буде доступна максимальному числу людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Адріан Хілл, директор Оксфордського інституту Дженнер, що займається розробкою однієї з найбільш перспективних вакцин, заявив, що її доступність і низька вартість були закладені в проект з самого початку.

"Це не буде дорога вакцина. Це буде одноразова вакцина. Вона буде створена для глобальних поставок, і це буде зроблено в багатьох різних місцях. Це завжди був наш план", - заявив Хілл.

Експериментальна вакцина, відома як ChAdOx1 nCoV-19, є одним з лідерів у світовій гонці ліків від коронавірусу.

Попередні дані невеликого випробування експериментальної вакцини на шести мавпах показали, що у деяких тварин, яким вводили ліки один раз, вироблялися антитіла проти вірусу протягом 14 днів, у всіх інших захисні антитіла вироблялися протягом 28 днів.

Коли мавпи піддавалися впливу коронавірусу, вакцина, ймовірно, запобігала пошкодженню легенів і не дозволяла вірусу копіювати себе, хоча він все ще активно розмножувався в носоглотці.

Команда Хілла почала випробування вакцини на ранній стадії на людях у квітні. Хілл сказав, що на цьому тижні понад 1000 людей отримали дозу в ході випробувань - приблизно половина отримує експериментальну вакцину, а інша половина служить контрольною групою.

Відповідаючи на питання про хід випробувань на людях, Хілл заявив: "Можна зробити висновок, що, якщо випробування все ще триває, це означає, що не було ніяких серйозних побічних ефектів".

Раніше прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп заявив, що потенційна вакцина від коронавірусу повинна стати доступною для всіх країн світу.

Вчора американський президент Дональд Трамп вкотре змінив свій прогноз щодо термінів появи вакцини від COVID-19. За словами Трампа, вакцина буде готова для поширення до кінця року, в строки, які деякі вчені вважають нереальними.

В Європейському агентстві з лікарських засобів прогнозують, що створення вакцини від COVID в кращому випадків відбудеться в 2021 році.

Автор: Роман Калиниченко