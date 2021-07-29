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Вчені пояснили появи тромбів у заражених коронавірусом

Автор: Анастасія Рокитна

Тромби в судинах пацієнтів з найважчими формами COVID-19 можуть утворюватися через помилки при складанні антитіл. Так вважають молекулярні біологи Редінгського університету (Великобританія).

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на науковий журнал Blood.

"Раніше ми могли тільки припускати, чому при тяжкому перебігу COVID-19 активуються тромбоцити. Виявилося, що виною всьому дефектні антитіла - вони з'єднуються із зараженими клітинами судин і змушують їх виробляти сигнали, які активують тромбоцити", - пояснив один з авторів дослідження, професор Редінгського університету Джон Гіббінс.

В результаті зараження SARS-CoV-2 можуть з'являтися важкі порушення в роботі імунітету, масові запалення, формуватися тромби і з'являтися проблеми з роботою серця і судин. Вчені намагаються зрозуміти, чому вони виникають і як їх запобігти.

Нагадаємо, лікарі в Індії розповіли, чим небезпечний Delta-варіант коронавірусу. Це порушення слуху, важкі розлади шлунка і утворення тромбів.

Раніше повідомлялося, що Johnson & Johnson і AstraZeneca прагнуть знизити ризик утворення тромбів після вакцин.

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COVID-19