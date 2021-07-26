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Вчені назвали вакцини, змішування яких дає високий рівень захисту від COVID

Автор: Марія Кучерявець

Комбінація вакцин AstraZeneca і Pfizer показала високий рівень захисту від коронавірусу. Антитіла після змішування препаратів можуть збільшуватися у шість разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією вчених Південної Кореї, для досягнення високого рівня імунітету спочатку необхідно пройти імунізацію препаратом AstraZeneca, а потім - Pfizer

Так, у дослідженні взяли участь майже 500 медичних працівників. Зокрема, 100 з них отримали змішані дози, 200 - отримали дві дози вакцини Pfizer, а решта - щепилися препаратом AstraZeneca.

Після чого у всіх медиків було виявлено антитіла, однак, у тих, хто пройшов комбіновану імунізацію рівень захисту від COVID-19 виявився вищим.

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що вакцини AstraZeneca і Pfizer високоефективні проти "Дельта" штаму, який в цей час є домінуючим у всьому світі.

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Вакцина від коронавірусу