Вчені назвали вакцини, змішування яких дає високий рівень захисту від COVID

За інформацією вчених Південної Кореї, для досягнення високого рівня імунітету спочатку необхідно пройти імунізацію препаратом AstraZeneca, а потім - Pfizer

Так, у дослідженні взяли участь майже 500 медичних працівників. Зокрема, 100 з них отримали змішані дози, 200 - отримали дві дози вакцини Pfizer, а решта - щепилися препаратом AstraZeneca.

Після чого у всіх медиків було виявлено антитіла, однак, у тих, хто пройшов комбіновану імунізацію рівень захисту від COVID-19 виявився вищим.