Вчені назвали терміни завершення епідемії коронавірусу в Україні

Епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня 2020 року. Відповідний прогноз опублікувала група вчених з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab.

Зокрема, вчені запустили сайт з прогнозом завершення пандемії COVID-19 в різних країнах світу. Прогнози ґрунтуються на даних щодо нових випадків коронавірусу, які лягли в основу наочних прогностичних кривих за так званою SIR-моделлю. Дана модель враховує дані про інфікованих, одужалих у певні моменти часу, а також інтенсивність контактів між людьми.

Згідно з прогнозом, в Україні різке зниження захворюваності очікується 19 травня, а кінець епідемії прогнозується до 8 червня.

Фото: прогноз для України

Варто відзначити, що графіки постійно оновлюються і коригуються відповідно до свіжої статисти. На сьогодні можна ознайомитися з прогнозами доя 87 країн.

Нагадаємо, напередодні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу далека від завершення. Він також висловив стурбованість даними про захворюваність у країнах Африки, Східної Європи та Латинської Америки.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що в країні може не відбутися пік захворюваності COVID-19 при дотриманні всіх карантинних заходів.