Науковці назвали області України, в яких погіршилась COVID-статистика

У Херсонській області число госпіталізацій за тиждень зросло відразу на 57%, число позитивних тестів - на 71%, число нових випадків хвороби - на 69%, а позитивність тестів збільшилася з 3,2% до 6,0%.

За кількістю позитивних тестів ця область посідає друге місце серед регіонів України, а за новими виявленнями та позитивністю тестів вона - третю позицію.

У Харківській області всі епідемічні показники продемонстрували стрімке зростання, хоча їх значення все ще невисокі.

Луганська область лідирує за числом випадків хвороби на душу населення після Києва, і це число швидко зростає разом із госпіталізаціями. Попри це, кількість позитивних тестів в області лишається невисокою.