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Науковці назвали області України, в яких погіршилась COVID-статистика

Автор: Анастасія Рокитна

COVID-статистика погіршилась у Херсонській, Луганській та Харківській областях. Зокрема, у Херсонській області значно погіршились показники.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз вчених НАН.

У Херсонській області число госпіталізацій за тиждень зросло відразу на 57%, число позитивних тестів - на 71%, число нових випадків хвороби - на 69%, а позитивність тестів збільшилася з 3,2% до 6,0%.

За кількістю позитивних тестів ця область посідає друге місце серед регіонів України, а за новими виявленнями та позитивністю тестів вона - третю позицію.

У Харківській області всі епідемічні показники продемонстрували стрімке зростання, хоча їх значення все ще невисокі.

Луганська область лідирує за числом випадків хвороби на душу населення після Києва, і це число швидко зростає разом із госпіталізаціями. Попри це, кількість позитивних тестів в області лишається невисокою.

Нагадаємо, в Україні росте кількість нових COVID-випадків, за минулу добу виявили 846 заражень.

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