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Вчені дали прогноз розвитку COVID в Україні до кінця червня: ситуація покращиться

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні стабілізувалась ситуація з коронавірусом. Вчені Національної академії наук України спрогнозували середню кількість нових випадків COVID-19 до кінця червня.

Про це йдеться у прогнозі НАН.

Як повідомили вчені, середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 1718 осіб на день (зменшення вдвічі за два тижні). Середня кількість летальних випадків дорівнює 91 смерті на день у середньому за останній тиждень.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 1465 протягом тижня 9-15 червня 2021 року та 1013 - протягом тижня 16-22 червня 2021 року.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України повідомило про 1385 нових випадків коронавірусу.

Зазначимо, в Україні 15 областей частково відповідають "зеленій" зоні карантину.

Крім того, Кабінет міністрів України змінив критерії встановлення "зеленої зони" карантину.

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