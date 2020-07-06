Вчені з 32 країн вимагають від ВООЗ переглянути рекомендації щодо коронавірусу

У ВООЗ занижують ймовірність повітряної передачі COVID-19
Група вчених з 32 країн у відкритому листі закликала Всесвітню організацію охорони здоров'я переглянути її рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією. За їхніми даними, COVID-19 може знаходитися в повітрі набагато довше.
Про це повідомляє The New York Times.
Документ підписали 239 вчених. Як стверджують у листі фахівці, COVID-19 може переміщатися в повітрі у вигляді більш дрібних частинок. Це дозволяє вірусу проникати в організм під час дихання.
Навіть у своєму останньому оновленні про коронавірус, випущеному 29 червня, ВООЗ заявила, що повітряна передача вірусу можлива тільки після медичних процедур, при яких утворюються аерозолі або краплі розміром менш як 5 мікронів.
Також учені відзначають, що коронавірусом інфікуються по всьому світу - в барах, ресторанах, офісах, на ринках та в казино. Це говорить про те, що вірус затримується в повітрі довше.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України назвали ще одну причину поширення коронавірусу серед українців.
Також РБК-Україна повідомляло, що у світі випробовують на людях майже 20 вакцин від коронавірусу.
Автор: Артур Родивилов