RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На навчаннях у Росії загинув міністр

Автор: Ілона Свиридова

На міжвідомчих навчаннях в Росії загинув глава російського Міністерства з надзвичайних ситуацій Євген Зінічев. Інцидент стався в Норильську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

Повідомляється, що загибель міністра офіційно підтвердила прес-служба МНС.

"З сумом повідомляємо, що при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях щодо захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінічев", - йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ пишуть, що міністр намагався врятувати чоловіка, який з виступу зірвався у воду, але в падінні Зінічев розбився об виступаючий камінь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація