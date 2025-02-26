С участием работника Херсонской ОВА произошло смертельное ДТП

Аварии с участием украинцев

Напомним, что в субботу, 15 февраля, автобус маршрутом "Киев-Кишинев" попал в аварию. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге.



А незадолго до того ДТП с автобусом произошло в Днепропетровской области. Тогда в результате аварии пострадали более десяти человек.

Кроме того, в конце прошлого года вблизи Львова произошло тройное ДТП с участием автопоезда, машины и микроавтобуса. Известно, что тогда семь человек погибли, а еще трое пострадали.

Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина писало от чего зависит безопасность управления авто в условиях зимнего города.

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