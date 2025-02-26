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С участием работника Херсонской ОВА произошло смертельное ДТП

Украина, Среда 26 февраля 2025 22:25
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С участием работника Херсонской ОВА произошло смертельное ДТП Фото: с участием работника Херсонской ОГА произошло смертельное ДТП (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

С участием работника Херсонской областной военной администрации произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Прокудин отметил, что сейчас идет следствие, правоохранители проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

"Ожидаем официальных выводов правоохранителей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - добавил он.

Аварии с участием украинцев

Напомним, что в субботу, 15 февраля, автобус маршрутом "Киев-Кишинев" попал в аварию. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

А незадолго до того ДТП с автобусом произошло в Днепропетровской области. Тогда в результате аварии пострадали более десяти человек.

Кроме того, в конце прошлого года вблизи Львова произошло тройное ДТП с участием автопоезда, машины и микроавтобуса. Известно, что тогда семь человек погибли, а еще трое пострадали.

Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина писало от чего зависит безопасность управления авто в условиях зимнего города.

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ДТП Херсонская ОГА
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