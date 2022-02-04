Учасникам бійки зі стріляниною біля СБУ в Києві обрали запобіжні заходи

Повідомляється, що суд взяв під варту затриманих за цей інцидент. За даними слідства, бійка і стрілянина сталися біля пункту обміну валют на вулиці Володимирській.

"Тоді за хуліганські дії затримали 25-річного та 26-річного киянина, а також 28-річного мешканця Черкас. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство", - йдеться в повідомленні.

Як пише видання "Грати", одним із заарештованих є член націоналістичної організації "Український стяг" Крістіан Ударов. За версією слідства, він з іншими учасниками цієї організації під приводом того, що обмінник нібито фінансує так звані "ЛДНР", вигнали з нього клієнтів і вимагали пред'явити фінансові документи.

Прокуратура стверджує, що активісти розпилили перцевий газ, після чого вибігли за охоронцями у внутрішній двір. Захист стверджує, що конфлікт спровокували "сепаратистські висловлювання" охоронця, і Ударов намагався домогтися вибачень.