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Учасникам бійки зі стріляниною біля СБУ в Києві обрали запобіжні заходи

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 19:14
Учасникам бійки зі стріляниною біля СБУ в Києві обрали запобіжні заходи Фото: після стрілянини і бійки 14 осіб доставили в поліцію (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Учасникам бійки зі стріляниною біля будівлі Головного управління Служби безпеки України обрали запобіжні заходи. Їх взяли під варту з можливістю вийти під заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що суд взяв під варту затриманих за цей інцидент. За даними слідства, бійка і стрілянина сталися біля пункту обміну валют на вулиці Володимирській.

"Тоді за хуліганські дії затримали 25-річного та 26-річного киянина, а також 28-річного мешканця Черкас. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство", - йдеться в повідомленні.

Як пише видання "Грати", одним із заарештованих є член націоналістичної організації "Український стяг" Крістіан Ударов. За версією слідства, він з іншими учасниками цієї організації під приводом того, що обмінник нібито фінансує так звані "ЛДНР", вигнали з нього клієнтів і вимагали пред'явити фінансові документи.

Прокуратура стверджує, що активісти розпилили перцевий газ, після чого вибігли за охоронцями у внутрішній двір. Захист стверджує, що конфлікт спровокували "сепаратистські висловлювання" охоронця, і Ударов намагався домогтися вибачень.

Нагадавши, інцидент зі стріляниною стався 2 лютого, тоді охорона пункту обміну валют стріляла в повітря в конфлікті з активістами "Українського стягу". В результаті конфлікту 14 осіб доставили в поліцію.

Пізніше в поліції повідомили, що у затриманих вилучили гладкоствольну рушницю, травматичний пістолет, мисливський карабін, патрони і газовий балончик.

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