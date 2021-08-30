Учасник акцій протесту під ОП порізав вени на знак протесту

"Нас не залякати ані СІЗО, ані катуваннями. Виносячи друзів з фронту, ми бачили чимало крові. Я розумію, що вони так сильно хочуть моєї крові. Ось вам моя кров", - сказав Кухарчук, після чого порізав собі руку на лівій руці.

Варто зазначити, що йому одразу надали першу медичну допомогу.

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький розповів деталі справи та назвав її "замовною". Зокрема, в матеріалах справи зазначається, що під час протесту начебто побили працівника поліції "раніше заготовленими предметами" - ногами.

"Очевидно, що майбутні допит і суд - тільки формальність в цій політичній замовній справі. Відразу після вручення підозр прес-служба Нацполіціі опублікувала новину, що нібито суд вже обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Що не відповідає дійсності, оскільки суд ще навіть не був призначений! Можна зробити висновок, що результат вже давно відомий, тому в Нацполіції вирішили навіть не чекати самого засідання", - заявив Білецький.

Наразі ветеранам обирають запобіжні заходи у Печерському районному суді міста Києва. Під судом відбувається акція.