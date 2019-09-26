Збитки "Львівгазу" збільшились вдвічі та досягли 1,3 млрд гривень

Цього року сума збитків АТ "Львівгаз" сягне 980 млн гривень. Від 2016 року НКРЕКП не переглядає тариф на розподіл газу, відтак вже четвертий рік поспіль для "Львівгазу" діє економічно необгрунтований тариф. За цей час загальна сума збитків компанії досягла 1,285 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Основна проблема нового опалювального періоду – зношені газорозподільні мережі і зростаюча загроза їх аварійності. Фінансова криза, спровокована діями НКРЕКП, призведе до того, що на початку опалювального сезону 2019-2020 у Львівській області 1127 газорегуляторних пунктів перебуватиме в аварійному стані, довжина повністю зношених газопроводів досягне 5235,862 км", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що з кожним роком кількість непридатних мереж та газового обладнання лише зростає.

"Збиткові тарифи на розподіл газу та недостатність фінансування призводять до критичного стану газових мереж, створюють ризики для безпечного та стабільного газопостачання. За 4 роки їх дії збитки нашої компанії склали 1,285 млрд гривень, а загалом по галузі - 20 млрд гривень", - зазначає голова правління АТ "Львівгаз" Юрій Войсович.

У прес-службі також підкреслили, що через заморожений тариф на розподіл газу критично низькою залишається зарплата у "Львівгазі". Це у свою чергу спричиняє значний відтік кадрів. Від початку року з компанії звільнились 258 працівників, це 8% персоналу. У 2018 році – 427 фахівців. Найбільш затребувані вакансії зараз - слюсарі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, з ремонту газового обладнання, водії та контролери.

"Вихід один - усунути дискримінаційні тарифи, які вже втричі нижчі необхідного рівня. Середній місячний платіж за надання послуг розподілу у 2018 році по Львівській області становив 89,9 гривень, а це менше, ніж витрати на мобільний зв’язок та інтернет", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим "Львівгаз" наголошує на необхідності наступних кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, яка передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ впродовж всього року.

"Чекають на новий тариф і споживачі природного газу. Це підтверджено результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Абсолютна більшість опитаних споживачів відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони сплачують за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу його доставки до оселі. У більшості споживачі зацікавлені у тому, щоб одержувати деталізовану інформацію про складові вартості послуг енергопостачання", - йдеться у повідомленні.