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Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років тюрьми

Новини » В світі    23.04.2019 - 10:11
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років тюрьми
Фото: Вікторія Марінова (facebook.com)

Журналістка викривала махінації з коштами ЄС

В Болгарії суд засудив до 30 років тюрьми Северина Красімірова, якого визнали винним у вбивстві тележурналістки Вікторії Марінової. Про це повідомляє Darik News.

Як писало РБК-Україна, в Болгарії вбили телеведучу, що викривала махінації з коштами ЄС. Згідно з розслідуванням, до махінацій можуть бути причетні люди з вищого керівництва держави.

При цьому повідомляється, що останньою темою, над якою працювала Марінова, був так званий GPGate - скандал навколо розкрадання коштів з фондів Євросоюзу, а саме йдеться про фінансовані ЄС проекти будівництва об’єктів інфраструктури вартістю у сотні мільйонів болгарських левів, на яких заробляли кошти консалтингові фірми. 

Згідно з розслідуванням, до махінацій можуть бути причетні люди з найвищого керівництва держави, включно з прем’єром Бойко Борисовим. У розслідуванні також фігурує ім’я голови болгарської "дочки" "Лукойла" Валентина Златева.

МВС Болгарії повідомило про затримання підозрюваного у вбивстві Марінової. Затриманий - громадянин Румунії українського походження. Мати затриманого в Німеччині болгарського громадянина Северина Красимирова стверджує, що її син зізнався в тому, що вбив журналістку. Пізніше стало відомо, що дівчину зґвалтували перед смертю.

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