Вбивця, але не самогубець. Зеленський назвав "блефом" погрози Путіна ядерною зброєю

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Росія і Володимир Путін персонально не наважаться застосувати ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit .

"Думаю, що це блеф. Одне діло – бути вбивцею. Самогубство – інша справа. Будь-яке застосування ядерної зброї стане кінцем для всіх, а не тільки для того, хто її застосує. Ця Путінська погроза демонструє слабкість", – заявив Зеленський.

Президент переконаний, що ядерною зброєю погрожують тоді, коли інші аргументи не працюють. Він також висловив упевненість, що Росія усвідомлює катастрофічні наслідки застосування ядерної зброї.

Наприкінці лютого Путін наказав перевести сили стримування у режим "особливого бойового чергування". До них, окрім далекобійних високоточних ракетних комплексів, належить і ядерна зброя.