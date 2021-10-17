Вбивця британського депутата заздалегідь спланував напад

Чоловік, який вбив депутата правлячої Консервативної партії Великобританії Девіда Амесса, заздалегідь спланував напад на чиновника. За тиждень до події він записався на прийом до депутата, а потім відправився в місто Лі-он-Сі (графство Ессекс) на поїзді з Лондона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Поліція провела обшук в будинку дитинства підозрюваного в рамках розслідування вбивства Амесса. Поліція обшукала будинок і гараж, проте не відомо чи виявили вони що-небудь примітне.

Підозрюваний у вбивстві британського депутата - син колишнього радника з комунікацій прем'єр-міністра Сомалі. Харбі Алі Куллане підтвердив, що його син перебуває під вартою в поліції після події.

У поліції припускають, що останнє місце проживання вбивці депутата знаходиться в Лондоні. При цьому правоохоронці провели обшуки за трьома адресами.