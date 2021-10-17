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Вбивця британського депутата заздалегідь спланував напад

Автор: Валерія Поліщук

Чоловік, який вбив депутата правлячої Консервативної партії Великобританії Девіда Амесса, заздалегідь спланував напад на чиновника. За тиждень до події він записався на прийом до депутата, а потім відправився в місто Лі-он-Сі (графство Ессекс) на поїзді з Лондона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Поліція провела обшук в будинку дитинства підозрюваного в рамках розслідування вбивства Амесса. Поліція обшукала будинок і гараж, проте не відомо чи виявили вони що-небудь примітне.

Підозрюваний у вбивстві британського депутата - син колишнього радника з комунікацій прем'єр-міністра Сомалі. Харбі Алі Куллане підтвердив, що його син перебуває під вартою в поліції після події.

У поліції припускають, що останнє місце проживання вбивці депутата знаходиться в Лондоні. При цьому правоохоронці провели обшуки за трьома адресами.

Нагадаємо, 16 жовтня під час зустрічі з виборцями був убитий депутат британського парламенту Девід Амесс. Він отримав 17 ножових поранень.

Нападник був затриманий на місці. Раніше його особистість і можливі мотиви злочину не розкривалися. У поліції вважають, що у вбивці не було спільників.

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Великобританія