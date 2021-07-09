До вбивства президента Гаїті причетні колумбійські військові

За його словами, Інтерпол офіційно запросив у колумбійського уряду і Національної поліції інформацію про ймовірних виконавців цього злочину.

"Попередня інформація свідчить про те, що це громадяни Колумбії, відставні службовці Національної армії", — йдеться в повідомленні.

Поліції і армії доручено негайно посприяти розслідуванню.