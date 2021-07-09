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До вбивства президента Гаїті причетні колумбійські військові

Автор: Даша Харченко

До вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза причетні відставні колумбійські військові. Вони служили в Національній армії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Колумбії Дієго молу Апонте.

За його словами, Інтерпол офіційно запросив у колумбійського уряду і Національної поліції інформацію про ймовірних виконавців цього злочину.

"Попередня інформація свідчить про те, що це громадяни Колумбії, відставні службовці Національної армії", — йдеться в повідомленні.

Поліції і армії доручено негайно посприяти розслідуванню.

Напередодні стало відомо, що до угруповання, члени якого вбили президента Гаїті Жовенеля Мойза, входили 26 осіб. Також влада Гаїті затримала двох американців, які могли мати відношення до вбивства президента Жовенеля Мойза.

Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Мойза вбили вночі у власній резиденції. Група осіб напала на його і поранила першу леді.

Згодом на Гаїті ввели воєнний стан через вбивство Мойза.

Також повідомлялося, що в ООН закликали розслідувати вбивство президента Гаїті.

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