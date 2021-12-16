До вбивства Кеннеді могла бути причетна Москва. Розкрито свідчення водія посольства СРСР

Чоловік заявив, що Москва нібито має відношення до вбивства Кеннеді. За його словами, радянський уряд причетний до фінансування злочину.

"Ця людина в процесі обговорення тем, що представляють інтерес для розвідки, торкнулася можливості того, що радянський уряд фінансував вбивство президента Кеннеді", - йдеться у звіті ЦРУ.

Джерело вказане як "польський водій радянського посольства в місті". У документі також наголошується, що телефонний дзвінок перегукується з анонімним дзвінком, який був зроблений 15 жовтня 1962 року.

Відсилання на такі дані є і в інших звітах ЦРУ.