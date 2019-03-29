Вбивство журналіста в Словаччині: прокурор подав у відставку

Заступник генерального прокурора Словаччини Пітер Суфлярский пішов у відставку через інформацію про його контакти з головним підозрюваним у вбивстві журналіста Яна Кучака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Генеральний прокурор Ярослав Чизнар заявив, що його заступник погодився подати у відставку після того, як зізнався в обміні сотнями текстовими повідомленнями з людиною, якого звинувачують у вбивстві Кучака.

Зміст деяких повідомлень, в яких Суфлярский обговорює політику з обвинуваченим бізнесменом Маріаном Кочнером, потрапили в ЗМІ.

Суфлярский заявив, що це спілкування було помилкою, але заперечував, що співпрацював з підозрюваним.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 жовтня минулого року суд заарештував чотирьох обвинувачених у вбивстві словацького журналіста Кучака.

В Словаччині після вбивства журналіста Яна Кучака партія Most-Hid, що входить в парламентську коаліцію, ініціювала дострокові вибори. Зазначимо, що секретар Ради безпеки Вилиам Джассен і помічник прем'єр-міністра Марія Троскова залишили посади в уряді. Раніше міністр культури Словаччини Марек Мадарич подав у відставку після вбивства журналіста.

Крім того, в травні минулого року адвокат родини вбитого журналіста-розслідувача Яна Кучака Даніель Липсик звинуватив словацьку поліцію знищенні доказів на місці вбивства.