Вбивство в'язнів на окупованому Донбасі винесуть на засідання ТКГ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці української делегації в ТКГ Тетяни Іванової в ефірі каналу "Дом" .

"Це велика трагедія, це громадяни України. І навіть якщо людина скоїла злочин, це не означає, що вона позбавлена або вражена у всіх інших цивільних правах. Крім того, що вона позбавлена волі. І за цих людей слід боротися теж", - сказала вона.

Іванова зазначила, що українська делегація буде пропонувати включити в'язнів, які перебувають у колоніях на території ОРДЛО, до списку на обмін полоненими.

"Я думаю, що це питання зараз буде актуальне, особливо після такого випадку", - додала представниця делегації.