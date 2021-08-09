Вбивство в'язнів на окупованому Донбасі винесуть на засідання ТКГ

Українська делегація винесе на найближче засідання Тристоронньої контактної групи питання вбивства трьох українських в'язнів в колонії на окупованій території Донецької області. Найближче засідання ТКГ має відбутися 25 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці української делегації в ТКГ Тетяни Іванової в ефірі каналу "Дом".
"Це велика трагедія, це громадяни України. І навіть якщо людина скоїла злочин, це не означає, що вона позбавлена або вражена у всіх інших цивільних правах. Крім того, що вона позбавлена волі. І за цих людей слід боротися теж", - сказала вона.
Іванова зазначила, що українська делегація буде пропонувати включити в'язнів, які перебувають у колоніях на території ОРДЛО, до списку на обмін полоненими.
"Я думаю, що це питання зараз буде актуальне, особливо після такого випадку", - додала представниця делегації.
Нагадаємо, про вбивство українських в'язнів в ОРДЛО повідомила сьогодні омбудсмен Людмила Денісова. Вона закликала розблокувати процес повернення в'язнів на підконтрольну Україні територію.