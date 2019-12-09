Вбивство волонтера у Бахмуті: суд зірвали повідомленням про замінування

Донецький апеляційний суд у Бахмуті, де мали розглянути зміну запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві активіста Артема Мірошниченка, обстежують через повідомлення про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Працівників суду евакуювали, в приміщенні працюють сапери, чергують "швидка" і пожежники. На розгляд справи приїхали громадські активісти з Бахмута та Слов’янська, вони очікували під будівлею суду.

Зазначається, що засідання суду перенесли на 11 грудня. Буде розглянуто апеляційну скаргу прокуратури про зміну запобіжного заходу для одного з підозрюваних із домашнього арешту на тримання під вартою.

Нагадаємо, поліція перекваліфікувала кримінальне провадження після смерті волонтера Артема Мірошниченка у Бахмуті. Провадження перекваліфіковано на ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Раніше повідомлялося, що 29 листопада у Бахмуті напали на 36-річного волонтера та активіста Артем Мірошниченко. Волонтер був госпіталізований у важкому стані та знаходився у комі. 6 грудня він помер у лікарні, не прийшовши до тями. За підозрою у побитті волонтера затримали двох юнаків 2003 та 2002 року народження.