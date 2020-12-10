Вбивство українця у Португалії: сім'ї загиблого виплатять компенсацію

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Уряд Португалії прийняв рішення про виплату компенсації родичам вбитого в аеропорту Лісабона громадянина України Ігоря Гоменюка.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Я був на зв'язку з португальським колегою щодо вбивства в березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові і дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання", - написав він.

Крім того, глава португальської прикордонної служби Криштина Гатош подала у відставку після критики з-за вбивства українця в аеропорту Лісабона, повідомляє Reuters.

У Міністерстві внутрішніх справ Португалії заявили, що глава прикордонної служби звільнилася за власним бажанням.

"Злочин, скоєний проти громадянина України, не було одиничним випадком", - заявив керівник португальського відділення Amnesty International Педро Нето.

При цьому він додав, що були й інші випадки жорстокого поводження з іноземцями, що прибувають в Португалію.

Нагадаємо, в кінці березня в кімнаті медичної допомоги в аеропорту Лісабона інспекторами міграційної служби Португалії був убитий українець.

Повідомлялося, що українцю відмовили у в'їзді в Португалію, а після вимог роз'яснити ситуацію на нього наділи наручники і залишили одного в кімнаті. Після відносно його застосовували фізичну силу, а смерть настала від нападу епілепсії.