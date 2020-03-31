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Вбивство українця в Португалії: поліція затримала трьох імміграційних офіцерів

Новини » Надзвичайні події     31.03.2020 - 14:14
Вбивство українця в Португалії: поліція затримала трьох імміграційних офіцерів
Ілюстративне фото (noticiasaominuto)

Поліція Португалії затримала трьох підозрюваних у вбивстві українця

Поліція Португалії затримала трьох офіцерів поліцейської імміграційної служби за підозрою у вбивстві 40-річного українця в аеропорту Лісабона. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як зазначається, затримані є працівниками поліцейської Служби у справах іноземців та кордонів, і слідство встановило, що вони, імовірно, відповідальні за смерть 40-річного громадянина України, який намагався незаконно в'їхати в країну 10 березня.

На вбивство відреагувало посольство України в Португалії. Українська сторона звернулася в Міністерство закордонних справ Португалії з нотою про сприяння об'єктивному розслідуванню.

Українцю відмовили у в'їзді до країни, а після вимог роз'яснити ситуацію на нього наділи наручники і залишили одного в кімнаті. До українця також застосовували фізичну силу, смерть настала від нападу епілепсії.

Раніше в польському місті Жори група людей жорстоко побила студента, який приїхав до Польщі з України. Громадянин України був госпіталізований і медики надали йому допомогу. На другий день він поінформував співробітників правоохоронних органів про інцидент.

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