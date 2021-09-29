Убивство українського спецпризначенця: агенту ФСБ РФ повідомлено про підозру

Підозрюваний приховано переправив з РФ зброю для вчинення злочину, повідомили в СБУ. Іншого учасника групи було затримано у листопаді 2016 року під час спроби перетину держкордону України. Суд визнав його винним у вчинені кримінального правопорушення і призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

За даними слідства, двоє українських громадян були завербовані представниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду державній безпеці України.

У квітні 2016 року вони прибули з РФ на територію нашої країни, як повідомляє СБУ, для збору інформації про військовослужбовців Збройних сил України та працівників вітчизняних оборонних підприємств. Одержану інформацію агенти передавали своїм "кураторам".

Згодом учасники групи отримали завдання та здійснили вбивство українського офіцера військового підрозділу спецпризначення, йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування.