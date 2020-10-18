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Вбивство вчителя під Парижем: сім'ї терориста не хотіли надавати статус біженців

Автор: Артур Родивилов

Французька влада спочатку відмовилася надати статус біженців родині молодого чоловіка, якого підозрюють у вбивстві вчителя під Парижем. Однак пізніше суд скасував це рішення.

Про це повідомляє французьке видання Le Point з посиланням на високопоставленого чиновника.

Раніше прокуратура Франції повідомила, що імовірний вбивця вчителя історії та географії мав статус біженця.

У 2008 році сім'я молодої людини, якій тоді було шість років, приїхала до Франції з чеченського села.

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Після довгого розгляду клопотання про надання притулку влада країни відмовилися надати членам сім'ї статус політичних біженців, повідомило видання.

Нагадаємо, у місті Конфлан-Сент-Оноріон чоловік обезголовив вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo. Злочинець був застрелений співробітниками поліції.

Вчителя вбив 18-річний житель Москви чеченського походження.

Президент Франції Емманюель Макрон вже назвав подію "ісламським терактом". Поліція затримала дев'ять осіб у справі про вбивство.

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