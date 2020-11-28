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Вбивство вченого-ядерника: Іран звинуватив Ізраїль у спробі розв'язати війну перед відходом Трампа

Автор: Инна Собора

Військовий радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї прокомменитировал вбивство іранського вченого Мохсена Фахрізаде. Він заявив, що Ізраїль хоче розв'язати повномасштабну війну в останні тижні президентства американського лідера Дональда Трампа.

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Про це пише "Голос Америки".

Вбивство Мохсена Фахрізаде може спровокувати конфронтацію між Іраном і його супротивниками в останні тижні роботи адміністрації Трампа.

Іран пообіцяв нанести "нищівного удару" по причетним до вбивства вченого і "змусити шкодувати про скоєне".

"В останні дні політичному житті свого ... союзника (президента США Дональда Трампа) сіоністи (Ізраїль) прагнуть посилити тиск на Іран і розв'язати повномасштабну війну", - написав радник верховного лідера Ірану в Twitter.

Раніше головнокомандувач іранською армією Сеййед Абдоль-Рахім Мусаві заявив, що армія Ірану залишає за собою право помститися ворогам.

27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Передбачається, що він був одним з творців іранської військової ядерної програми.

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Новини України ІзраїльІранДональд Трамп