Убивство сина Соболєва: Інтерпол оголосив у розшук ймовірного організатора

Інтерпол оголосив у розшук росіянина Юсупа Абуєва. Його підозрюють в організації замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва і у вбивстві його 3-річного сина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інтерполу.

Зазначено, що 26-річний уродженець Московської області розшукується Україною. Він підозрюється у здійсненні вбивства за попередньою змовою.

Нагадаємо, 1 грудня минулого року на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській у Києві відбувся замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, у якому знаходився Соболєв з сім'єю, загинув його малолітній син.

Ймовірних винуватців злочину затримали на наступний день.

На цей час у справі повідомлено шість підозр: четверо підозрюваних перебувають під вартою, двоє - у міжнародному розшуку.