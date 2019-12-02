Вбивство сина депутата у Києві: Рада закликає правоохоронців знайти вбивць

Верховна рада закликає правоохоронців знайти вбивць сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Про це сказав глава ВР Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава Ради закликав "прикласти максимум зусиль для пошуку вбивць".

"Загинула дитина… Я думаю, що висловлю загальну позицію Верховної ради - звертаюся до представників правоохоронних органів, щоб приклали максимум зусиль, щоб знайти вбивць та покарати у відповідності до чинного законодавства", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 1 грудня у центрі Києва обстріляли автомобіль депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Соболєва викрили у фінансуванні тероризму. Зокрема, за даними СБУ, торговельна мережа "Обжора" платила податки в "ДНР".

Як зазначається, Соболєв в 1997 відкрив продуктовий магазин "Обжора" в Донецьку, який став першою великою торговельною мережею області. Цю мережу він продав в 2007 році.

У поліції повідомляли, що інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської: зловмисник пострілом з невідомої зброї поранив хлопчика, який перебував в салоні машини. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла в машині "швидкої" по дорозі в лікарню.