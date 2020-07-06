Вбивство свідка у справі Окуєвої та пожежа в Новій Каховці: новини за вихідні

В Австрії вбили свідка у справі про вбивство Аміни Окуєвої, в Новій Каховці сталася масштабна пожежа, репер Каньє Уест заявив, що йде в президенти. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 4- 5 липня, - в матеріалі РБК-Україна

У Австрії вбили свідка у справі Окуєвої

В Австрії 4 липня від вогнепального поранення в голову загинув громадянин Росії чеченського походження, який просив про політичний притулок. Ймовірно, жертвою став свідок у справі про вбивство Аміни Окуєвої.

За даними джерел "Кавказ.Реалії", вбитий чеченець є Маміханом "Анзором" Умаровим, який був критиком президента Чечні Рамзана Кадирова. Також цю інформацію підтвердив блогер Муса Ломаєв в коментарі російському телеканалу "Дождь".

Крім того, український канал hromadske з посиланням на джерела у слідстві розповів, що Умаров також проходить свідком у справі про вбивство Окуєвої. Саме його свідчення допомогли оголосити підозру ймовірному організатору вбивства Окуєвої.

У Новій Каховці сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці: фото і відео

У Новій Каховці Херсонської області сталася масштабна пожежа в п'ятиповерхівці по вул. Букіна, 20. Місцеві жителі заявили, що спочатку загорілася одна з квартир, а потім полум'я перекинулося на дах всього будинку (фото, відео).

Пожежа в Новій Каховці могла статися через необережність мешканця квартири на п'ятому поверсі. Правоохоронці затримали чоловіка у порядку статті 208 КПК України.

У Грецію не пропустили групу українських туристів, - МЗС

Українці в Афінах провели добу в ізоляторі через відсутність візи. В аеропорту столиці Греції затримали українців, які прилетіли сюди з Києва. Людей не попередили, що для в'їзду в країну їм потрібні візи.

"Нас ніхто не попередив, що потрібна віза, авіакомпанія не попереджала і всіх пустили на борт, тут затримали два рейси – Ryanair і Wizzair. Консул сказав, що нічим допомогти не може", – розповіла одна із затриманих пасажирів.

Як розповідає туристка, рейс з Києва в Афіни відбувся в суботу ввечері. Але вже під час паспортного контролю їм заборонили в'їзд в країну. Пізніше українців відвезли в поліцейський ізолятор на території аеропорту. Всіх їх, у тому числі дітей, розмістили в камерах.

У центрі Києва сталася масова бійка зі стріляниною

У центрі Києва у суботу, близько 04:00, невідомі влаштували бійку зі стріляниною. Сутички сталися на Бессарабській площі. Про це повідомляє спільнота "Київ оперативний" у своєму Facebook.

"Бійка із стріляниною о 04:00 ранку у самому центрі міста - в Арені, що на Бессарабці. Просто натовп молодиків, які гамселилися між собою. Є потерпілі", - вказано у повідомленні. Також спільнота поширила відео бійки у своєму Telegram.

Україна готується до наступу Росії з Криму

Військово-морські сили України (ВМС) готуються до повномасштабних бойових дій з Російською Федерацією. Не виключено, що Росія почне наступ з території окупованого Криму.

Про це заявив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю виданню "Думская".

Так, Неїжпапа не виключає, що російські війська можуть спробувати захопити території Херсонської області для того, щоб пустити воду з Дніпра в Крим.

Змішана форма навчання і по змінах: як діти будуть відвідувати школу з 1 вересня

Міністерство освіти України розробляє кілька варіантів відвідування дітьми шкіл з 1 вересня. Вибір буде залежати від епідемічної ситуації в країні восени. Про це повідомив в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

За словами Шкарлета, він поки не уявляє, як діти можуть піти в перший клас дистанційно. При цьому він зазначив, що Міносвіти розробляє запасні варіанти на новий навчальний рік. За словами чиновника, можлива і змішана форма відвідування школи - частково оффлайн, частково онлайн, або проведення уроків по змінах.

Ілон Маск підтримав: репер Каньє Уест йде в президенти

Американський реп-виконавець Каньє Уест заявив про те, що має намір брати участь у президентській гонці в США на майбутніх виборах у 2020 році. Таку заяву він зробив у своєму акаунті в Twitter. А бізнесмен Ілон Маск висловив йому свою підтримку.

Репер написав, що планує балотуватися на пост президента США в досить серйозній манері.