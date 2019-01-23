ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Вбивство співробітника УДО у Києві: суд розгляне апеляцію на заставу

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 19:05
Вбивство співробітника УДО у Києві: суд розгляне апеляцію на заставу
Фото: Петро Очеретяний (youtube.com segodnyaonline)

Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу 24 січня

Апеляційний суд Києва 24 січня розгляне апеляційну скаргу прокуратури на рішення по підозрюваному Петру Очеретяному у вбивстві співробітника державної Служби охорони. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу прокуратури на запобіжний захід о 13:30", - розповіла Максимець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві співробітника УДО вийшов з СІЗО під заставу в 600 тисяч гривень згідно рішенню Печерського районного суду Києва. Очеретяного зобов'язали здати документи, що дозволяють виїхати за кордон. Також на боксера наділи електронний браслет.

Загиблим від одного удару в центрі столиці 2 січня був 26-річний Василь Хмелюк. Василь працював в Управлінні держохорони, яке забезпечує безпеку перших осіб держави.

Відомо, що Очеретяний є боксером. Він брав участь у різних змаганнях у ваговій категорії до 90 кг (важка вага). Згідно з даними профільних сайтів, останній свій бій він провів ще в травні 2009 року в столичному Палаці Спорту.

Екс-глава Nissan пообіцяв здати паспорти заради звільнення під заставу В Японії суд відпустив під заставу колишнього топ-менеджера Nissan
Новини України залогапелляция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся