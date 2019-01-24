Вбивство співробітника УДО у Києві: Очеретяного взяли під варту

Фото Петро Очеретяний

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 2 березня

Київський апеляційний суд ухвалив рішення заарештувати Петра Очеретяного, який під час конфлікту у Києві 2 січня завдав смертельну травму працівнику Управління державної охорони, до 2 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря столичної прокуратури Надії Максимець в Facebook.

Таким чином суд задовольнив скаргу Київської місцевої прокуратури N6, скасувавши постанову Печерського райсуду столиці про заставу. Суд обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Києва 24 січня розгляне апеляційну скаргу прокуратури на рішення по підозрюваному Петру Очеретяному у вбивстві співробітника державної Служби охорони.

Як відомо, підозрюваний у вбивстві співробітника УДО вийшов з СІЗО під заставу в 600 тисяч гривень з рішенням Печерського районного суду Києва. Очеретяного зобов'язали здати документи, що дозволяють виїхати за кордон. Також на боксера наділи електронний браслет.

Загиблим від одного удару в центрі столиці 2 січня був 26-річний Василь Хмелюк. Він працював в Управлінні держохорони, яке забезпечує безпеку перших осіб держави.