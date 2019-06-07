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Убивство словацького журналіста замовив росіянин

Новини » Надзвичайні події    07.06.2019 - 08:51
Убивство словацького журналіста замовив росіянин
Фото: журналіст Ян Кучак (facebook.com/Aktuality.sk)

Про це розповів підозрюваний у вбивстві журналіста

Підозрюваний у вбивстві словацького журналіста Яна Кучака та його нареченої Мартіни Кушнірової, заявив, що замовником убивства був російськомовний невідомий чоловік. Про це повідомляє Noviny.

Підозрюваний Мирослав Марчек Марчек розповів, що цю інформацію йому розповів інший підозрюваний - Золтан Андруско.

"Золтан Андруско сказав, що це замовлення є для одного його знайомого, росіянина, який погано розмовляє словацькою. Він говорив, що пан є журналістом, та пише деякі речі, які йому не подобаються", - розповів він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 жовтня минулого року суд заарештував чотирьох обвинувачених у вбивстві словацького журналіста Кучака.

В Словаччині після вбивства журналіста Яна Кучака партія Most-Hid, що входить в парламентську коаліцію, ініціювала дострокові вибори. Зазначимо, що секретар Ради безпеки Вилиам Джассен і помічник прем'єр-міністра Марія Троскова залишили посади в уряді. Раніше міністр культури Словаччини Марек Мадарич подав у відставку після вбивства журналіста.

Крім того, в травні минулого року адвокат родини вбитого журналіста-розслідувача Яна Кучака Даніель Липсик звинуватив словацьку поліцію знищенні доказів на місці вбивства.

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