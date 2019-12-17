Вбивство Шеремета: поліція спростувала невідповідність експертиз

Фото: Павло Шеремет (facebook.com pavel.sheremet.9)

У поліції закликали не викривляти озвучену раніше офіційну інформацію щодо розслідування

Інформація про невідповідність експертиз у справі убивства журналіста Павла Шеремета не відповідає дійсності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції.

Як зазначається, слідство наголошує на недопущенні викривлення та поширення недостовірних даних в інформпросторі.

"Відомості про ймовірну суперечливість результатів деяких експертиз з’явилися напередодні у ЗМІ. У свою чергу слідство наголошує на недопущенні викривлення та поширення недостовірних даних в інформпросторі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерт із Великобританії Іван Бірч ще до призначення експертизи визначав, чи придатне для дослідження відео, яке було вилучено із камер спостереження на місці вибуху авто Шеремета. Для проведення цього аналізу йому надали обмежений фрагмент відео. Проглянувши його, Бірч попередньо припустив, що всі зображені жінки на відео можуть бути однією і тією ж особою.

"Однак коли слідчі отримали достатню кількість відеозаписів із кількох камер, на яких були зафіксовані ймовірні організатори та виконавці злочину, призначили необхідні експертизи. Проводили їх фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які офіційно залучили до досліджень Івана Бірча. У цих офіційних висновках експерти вказують на те, що на записах фігурували різні жінки. Ці результати досліджень долучені до матеріалів кримінального провадження та стали частиною доказової бази", - йдеться у повідомленні.

У поліції закликали не викривляти озвучену раніше офіційну інформацію щодо розслідування.

Нагадаємо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Ними виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, що привернув до гурту Кузьменко і Дугарь.

Крім того, минулого тижня підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета обрали запобіжні заходи. На сьогодні Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко перебувають під вартою, Яна Дугарь - під домашнім арештом.