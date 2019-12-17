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Вбивство Шеремета: захисту фігурантів надали матеріали справи

Новини » Надзвичайні події     17.12.2019 - 13:32
Вбивство Шеремета: захисту фігурантів надали матеріали справи
Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Частина матеріалів справи Шеремета не підлягає розголошенню

Захисту фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета надали матеріали для ознайомлення. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні слідчі зустрілися з представником фігурантів кримінального провадження, відкритого за фактом вбивства Шеремета. Стороні захисту надали матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням тих, розголошення яких може перешкодити розслідуванню.

"Зокрема, йдеться і про заходи безпеки щодо певних осіб, які застосовувалися в цьому кримінальному провадженні. Ці дані не підлягають розголошенню у рамках проведення досудового розслідування", - уточнили в поліції.

Вбивство Шеремета: захисту фігурантів надали матеріали справи

Нагадаємо, напередодні адвокат підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко заявив, що у нього не приймають клопотання на ознайомлення з матеріалами справи.

Відзначимо, минулого тижня підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета обрали запобіжні заходи. На сьогодні Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко перебувають під вартою, Яна Дугарь - під домашнім арештом.

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Новини України адвокатделоПавло Шеремет
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