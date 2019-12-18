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Вбивство Шеремета: захист Антоненка також подав апеляцію

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 18:35
Вбивство Шеремета: захист Антоненка також подав апеляцію
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

Адвокати оскаржують арешт до 8 лютого

Адвокат головного підозрюваного в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка подав апеляцію на рішення суду про арешт до 8 лютого 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Костянтина Татарченка.

Він зазначив, що апеляційна скарга зареєстрована сьогодні, 18 грудня.

"Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м.Києва про арешт Антоненка Андрія Riffmaster зареєстрована. Апеляційний процес з перегляду рішення судді Вовка С.В. почався", - йдеться в повідомленні.

Вбивство Шеремета: захист Антоненка також подав апеляціюНагадаємо, сьогодні захист другої підозрюваної у цій справі Юлії Кузьменко також подав апеляцію на рішення про арешт. Її, як і Антоненка, відправили в СІЗО до 8 лютого.

РБК-Україна писало, що підозрюваний в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета ветеран Андрій Антоненко (Riffmaster) відмовляється давати свідчення у справі. Свій вчинок Антоненко пояснив тим, що вважає слідство у справі Шеремета упередженим.

Нагадаємо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко і Яна Дугарь.

13 грудня суд арештував Кузьменко та Антоненко. Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт.

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Новини України Павло Шеремет
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