Вбивство Шеремета: суд обирає запобіжний захід підозрюваним

Сьогодні оберуть запобіжні заходи Дугарь, Кузьменко і Антоненку
Сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета оберуть запобіжний захід. РБК-Україна стежить за судом над Яною Дугарь, Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком.
Засідання Печерського районного суду, який розглядає причетність Яни Дугарь до вбивства Шеремета, почалося. Сторона звинувачення відразу попросила перевести засідання у закритий режим, проте суд відмовив.
Фото: суд над Яною Дугарь
Звинувачення попросить взяти Яну Дугарь під домашній арешт. У той же час нардеп від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич і екс-нардеп Оксана Корчинська хочуть взяти її на поруки.
Згідно з текстом підозри, що пред'являть Юлії Кузьменко, організатором групи був Андрій Антоненко, який надалі залучив її та Яну Дугарь до вбивства Шеремета. У документі його також називають причетним до виготовлення пристрою, Дугарь вела розвідку місця злочину, а Кузьменко прикріпила вибуховий пристрій до авто Шеремета.
Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ підтвердило, що Антоненко служить з липня 2017 року, також йому надали позитивну характеристику. Крім того, військові висловили готовність сприяти об'єктивному розслідуванню.
У ніч на 13 грудня поліція провела обшуки у волонтерів Євгенія і Наталії Акастелових. Акастелов був "сотником" за часів Майдану, керував обороною на вулиці Інститутській.
За словами адвоката Масі Найєма, Антоненко зачитали підозра і ордер на затримання. Він також зазначив, що звинувачення попросить для нього утримання під вартою.
Підозрюваними у справі Шеремета проходять: