Вбивство Шеремета: слідчі просять продовжити терміни слідства

Слідчі Національної поліції звернулися в Офіс генерального прокурора з клопотанням про продовження строків досудового слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з підозрою Яні Дугарь, Юлії Кузьменко і Андрію Антоненко ще на два місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами прокурор даній справі Сергія Зузака, слідчі попросили продовжити слідство до червня поточного року. При цьому він додав, що для передачі справи в суд зроблено недостатньо, потрібно ще провести низку слідчих дій та експертиз.

"Ще не закінчили проведення близько 20 експертиз, проводяться допити", - уточнив прокурор.

Він також повідомив, що всі троє підозрюваних відмовилися від проходження поліграфа, а деякі з них - від психологічної і антропологічної експертизи.

Адвокати підозрюваних Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь подали заперечення цього клопотання, відзначивши відсутність доказів, що спростовують доводи захисту.

Нагадаємо, слідство продовжує процес розсекречення матеріалів більше 500 негласних розшукових дій у справі про вбивстві журналіста Павла Шеремета. За словами представників слідчої групи, в даний час проводиться 32 судові експертизи. Також правоохоронці зазначили, що відмова підозрюваних від участі в слідчих діях ускладнює проведення цього процесу.

Крім того, слідчим Національної поліції доручили перевірити версії невинності фігурантів справи Шеремета, про які заявляли їхні адвокати.