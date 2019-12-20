ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство Шеремета: силовики штурмують суд, де знаходиться Кузьменко

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 17:35
Вбивство Шеремета: силовики штурмують суд, де знаходиться Кузьменко
Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Активісти відмовляються покидати зал суду, вимагаючи засідання

Поліція і нацгвардія штурмують зал Київського апеляційного суду, де перебуває Юлія Кузьменко, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ґрати.

Наголошується, що вранці суд переніс розгляд апеляції на її арешт через неявку прокурорів, однак вона сама, захист і підтримують її, волонтери та активісти відмовляються покидати зал суду, вимагаючи засідання.

Поліція і нацгвардія штурмують зал Київського апеляційного суду, де перебуває Юлія Кузьменко, підозрювана у замаху на журналіста Павла Шеремета. Зранку суд переніс розгляд апеляції на її арешт через неявку прокурорів, однак вона сама, захист і підтримують її, волонтери та активісти відмовляються покидати зал суду, вимагаючи засідання.

Опубліковано Ґрати П'ятниця, 20 грудня 2019 р.

Раніше засідання перенесли на вівторок. У суді зібралися більше 100 чоловік, які підтримують Кузьменко. Її готові взяти на поруки 20 нардепів, один з яких поїхавши в ГПУ по прокурора для проведення засідання сьогодні. Однак о 16:45 Апеляційний суд закінчив свою роботу.

Захист Кузьменко в апеляційній скарзі вказав, що рішення суду про арешт Кузьменко від 13 грудня 2019 року було прийнято з порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Нагадаємо, 13 грудня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Юлії Кузьменко, яку підозрюють у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета, у вигляді утримання під вартою до 8 лютого 2020 року.

ГПУ змінила групу прокурорів у справі Шеремета Прокурор у справі вбивства Шеремета не пройшов переатестацію в ГПУ
Новини України Павло ШереметСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся