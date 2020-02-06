Вбивство Шеремета: у Нацполіції спростували алібі Кузьменко

Окремі заяви адвокатів, свідків та підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета не відповідають дійсності. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

У Нацполіції нагадали, що під час недавніх судових засідань щодо продовження запобіжного заходу Юлії Кузьменко, адвокати та деякі свідки оприлюднювали суперечливу інформацію щодо алібі підозрюваної.

"Зокрема Юлія Кузьменко неодноразово розповідала, що не знала, хто такий Павло Шеремет і вперше почула прізвище журналіста лише після підриву його авто. Про цю подію, за словами адвоката під час судового засідання 12 грудня 2019 року, підозрювана дізналася на роботі, переглядаючи вранці 20 липня новинну стрічку Фейсбуку. Однак надалі і її захисник, і сама підозрювана говорять, що в цей період Юлія Кузьменко перебувала у відпустці, що є документально підтвердженим фактом", - зазначається у повідомленні.

Водночас, відпустку Кузьменко частково проводила в Одеській області з нинішнім співмешканцем Петром Кіяном, а 18 липня 2016 року вони разом повернулися до Києва.

"Тієї ночі Юлія разом із чоловіком Дмитром (на той час офіційно вони ще перебували у шлюбі) поїхали до аеропорту "Бориспіль", аби зустріти сина та батьків підозрюваної з Туреччини. Під час свідчень 3 лютого цього року мати Юлії Кузьменко заявила, що не пам’ятає, о котрій годині вони перетнули кордон. А під час засідання 24 грудня 2019 року адвокат Владислав Добош озвучив, що підозрювана 19 липня 2016 р. о 2:00 чекала в аеропорту "Бориспіль", а повернулися додому о 5:00. Однак, відповідно до протоколу огляду, оприлюдненого прокурором під час судового засідання, рідний син та батьки підозрюваної Юлії Кузьменко після відпочинку в Турецькій Республіці перетнули державний кордон України 19.07.2016 року у період із 00:12 по 00:18", - повідомили у Нацполіції.

Зважаючи на отриманий у ході слідства трафік телефонних з’єднань абонентського номера підозрюваної, правоохоронці дізнались, що вже о 1:24 Кузьменко була вдома на вул. Урлівській.

"Водночас сторона обвинувачення має сумніви щодо правдивості свідчень нині вже колишнього чоловіка Юлії Кузьменко Дмитра Кузьменка. Під час судового засідання 24 грудня 2019 року він засвідчив, що з вечора 18-го до 20 липня 2016 року підозрювана перебувала з ним вдома і він чітко знає, де і з ким вона проводила час. А вже під час судового засідання 3 лютого 2020 року колишній чоловік підозрюваної заявив, що не знає, де та з ким була його дружина на відпочинку", - зазначається у повідомленні.

Крім того, сторона захисту Юлії Кузьменко заявляла, що підозрювана не мала тісних зв’язків з іншим підозрюваним - Андрієм Антоненком.

"Однак слідство встановило факти тісних стосунків між Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком, а також спростувало інформацію про те, що спілкуванням між ними обмежувалося темою ДТП за участі дружини та дитини Андрія Антоненка. Зокрема у 2016 році фіксуються 104 з’єднання між ними, з яких до дати вчинення злочину - 14 з’єднань (2 SMS-повідомлення та 12 дзвінків загальною тривалістю 40 хвилин). Після 20 липня 2016 року таких з’єднань встановлено 90: 16 SMS-повідомлень та 74 дзвінки. Окрім цього, впродовж 2016 року зафіксовано 252 повідомлення в мережі "Facebook", у тому числі 89 - до вчинення злочину", - пояснили у Нацполіції.

Слідство вважає, що наведені факти спростовують окремі заяви адвокатів, свідків та підозрюваних у справі.

Нагадаємо, 4 лютого Печерський районний суд Києва продовжив до 3 квітня арешт Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Ще двом фігурантам справи – Яні Дугарь та Андрію Антоненку, арешт подовжили до 4 квітня.