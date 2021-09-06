Вбивство Шеремета: Монастирський розповів, коли буде прогрес щодо замовників

За його словами, він особисто не знайомився з матеріалами кримінального провадження.

"Щодо замовників вивчаються поліцією всі версії, які оголошені. Зараз все це вивчається, проходять додаткові, слідчі дії, але я хотів би говорити про них тільки після того, як буде рішення суду по виконавцях", - зазначив він.

Монастирський уточнив, що зрушення у справі по замовниках будуть тільки після рішення суду по виконавцях.

Зазначимо, підозрюваними у справі про вбивство Шеремета проходять музикант Андрій Антоненко, волонтер Яна Дугарь і медик Юлія Кузьменко.