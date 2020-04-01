Вбивство Шеремета: Кузьменко продовжили арешт

Печерський районний суд міста Києва продовжив на два місяці утримання під вартою підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Про це повідомляє "Громадське".

Наголошується, що засідання проходило лише за участю сторін у зв'язку з карантинними заходами.

Прокурор просив продовжити утримання під вартою підозрюваного ще на два місяці, підкреслюючи про ризики втечі, тиску на свідків, експертів, вчинення інших правопорушень та знищення або спотворення речових доказів.

Адвокат Кузьменко зазначив, що підозра необгрунтовано, а ризики недоведені, зокрема ризик втечі, адже зараз кордону контролюються посилено.

Сама Кузьменко заявила, що не має відношення до вбивства журналіста, ніколи його не знала і просила звільнити з-під варти, підкреслюючи, що зараз у зв'язку з карантином її допомога потрібна синові і мамі.

Однак суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив термін утримання під вартою до 30 травня.

Нагадаємо, слідство продовжує процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних розшукових дій у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Правоохоронці відзначали, що відмова підозрюваних від участі в слідчих діях ускладнює проведення слідчих експертиз.

Раніше в Офісі генпрокурора заявляли, що для передачі до суду матеріалів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета на цей час зібрано недостатня кількість доказів.