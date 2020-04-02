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Вбивство Шеремета: Дугарь продовжили домашній арешт

Новини » Суспільство     02.04.2020 - 18:43
Вбивство Шеремета: Дугарь продовжили домашній арешт
Фото: Яна Дугарь (РБК-Україна)

Суд продовжив Яні Дугарь домашній арешт, дозволивши пересуватися не тільки по селищу, але і по району

Печерський районний суд міста Києва продовжив нічний домашній арешт підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь. Про це повідомляє "Громадське".

Так, суд продовжив запобіжний захід до 31 травня, дозволивши Дугарь пересуватися не тільки по селищу, але і по району.

Прокурор у справі Сергій Зузак просив продовжити запобіжний захід Яні Дугарь ще на два місяці, підкреслюючи ризики втечі підозрюваного, тиску на свідків і експертів, знищення речових доказів, вчинення іншого злочину. Також він заявив, що необхідно отримати результати приблизно 20 експертиз та провести додаткові слідчі дії.

Нагадаємо, раніше суд продовжив на два місяці до 30 травня утримання під вартою Юлії Кузьменко.

Крім того, слідство продовжує процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних розшукових дій у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Правоохоронці відзначали, що відмова підозрюваних від участі в слідчих діях ускладнює проведення слідчих експертиз.

Раніше в Офісі генпрокурора заявляли, що для передачі до суду матеріалів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета на цей час зібрано недостатня кількість доказів.

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Новини України Павло Шеремет
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