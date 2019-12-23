Вбивство Шеремета: апеляційний суд залишив під вартою Антоненко

У понеділок, 23 грудня, Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Адвокати наполягали на скасуванні утримання під вартою і обрання менш суворого запобіжного заходу для Антоненко. В апеляційній скарзі захисники Антоненко наполягали, що підозра, оголошене їх підзахисному, необґрунтовано.

Прокурори, у свою чергу, зазначили про ризик втечі підозрюваного, приховування від слідства, знищення речових доказів, тиску на свідків та інших невстановлених слідством осіб.

Під час прочитання суддею рішення суду, в залі засідання присутні почали кричати "Ганьба!".

"(Запобіжний захід - ред.) Залишити без змін", - заявив суддя.

Нагадаємо, раніше поліція опублікувала повідомлення і розмови Антоненко про міну, а також відео її вилучення. За даними слідства, перед обшуком у квартирі Андрія Антоненко попросив брата дружини винести з квартири міну. Боєприпас вилучили в офісному приміщенні, розташованому на першому поверсі будинку.

Пізніше стало відомо, що за вбивство Павла Шеремета використовувалася аналогічна речовина, залишки якого знайшли в вилученої у підозрюваного Андрія Антоненко міні.

Додамо, що 19 грудня прокурор ГПУ Олександр Лукашенко, узгоджував підозри фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета, не пройшов переатестацію. Він буде звільнений з органів прокуратури.

Зазначимо, колишній учасник АТО Андрій Антоненко, відомий як музикант Riffmaster, підозрюється в причетності до вбивства Шеремета в 2016 році. За рішенням суду він заарештований до 8 лютого 2020 року.