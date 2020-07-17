Вбивство Шеремета: Антоненку продовжили арешт

Він пробуде під вартою ще два місяці
Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко під вартою. Він пробуде в СІЗО ще два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна за результами засідання суду.
Сторона обвинувачення клопотала про продовження міри запобіжного заходу ще на 2 місяці. Під час засідання в ніч на 17 липня суд підтримав це клопотання.
Як відомо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві Павла Шеремета трьох осіб - лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненко.
РБК-Україна писало, що 16 липня Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід Юлії Кузьменко у вигляді тримання під вартою до 13 вересня.
Водночас, ще одній підозрюваній, Яні Дугарь, пом'якшили міру запобіжного заходу.
Раніше Київський апеляційний суд залишив Антоненко під вартою до 23 липня.