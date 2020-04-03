ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство Шеремета: Антоненко залишили під вартою

Новини » Суспільство     03.04.2020 - 19:53
Вбивство Шеремета: Антоненко залишили під вартою
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

Андрію Антоненко продовжили арешт до 1 червня

Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою на два місяці підозрюваного в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко. Про це повідомляє "Громадське".

Так, Антоненко продовжили арешт до 1 червня поточного року.

Прокурор у справі Сергій Зузак зазначав ризик втечі, тиску на свідків, експертів, спотворення речових доказів і т. п., тому просив продовжити утримання під вартою. За словами прокурора, ще необхідно провести додаткові слідчі дії і отримати результати близько 20 експертиз.

Адвокати підозрюваного, Станіслав Кулик і Тарас Кругової, заявили, що будуть оскаржувати продовження утримання під вартою. Вони просили звільнити з-під варти Антоненко. Вони заявляли, що ризики недоведені, а підозра необгрунтовано. Також адвокати зазначили, що у висновку експерта за 2016 рік зазначено, що зростання чоловіки на відео закладки вибухівки 170 см, а Антоненко вище на 10 див.

Прокурор пояснив, що за висновками іншої експертизи зростання збігається, а висновок ще одного, 2020 року, зазначив, що встановити зріст людини під час ходьби - неможливо.

Нагадаємо, 2 квітня суд продовжив нічний домашній арешт підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь. Так, суд продовжив запобіжний захід до 31 травня, дозволивши Дугарь пересуватися не тільки по селищу, але і по району.

Крім того, суд продовжив на два місяці до 30 травня утримання під вартою Юлії Кузьменко.

Вбивство Шеремета: Дугарь продовжили домашній арешт Вбивство Шеремета: Кузьменко продовжили арешт
Новини України Павло Шеремет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся