Вбивство Шеремета: Антоненко залишили під вартою

Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

Андрію Антоненко продовжили арешт до 1 червня

Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою на два місяці підозрюваного в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко. Про це повідомляє "Громадське".

Так, Антоненко продовжили арешт до 1 червня поточного року.

Прокурор у справі Сергій Зузак зазначав ризик втечі, тиску на свідків, експертів, спотворення речових доказів і т. п., тому просив продовжити утримання під вартою. За словами прокурора, ще необхідно провести додаткові слідчі дії і отримати результати близько 20 експертиз.

Адвокати підозрюваного, Станіслав Кулик і Тарас Кругової, заявили, що будуть оскаржувати продовження утримання під вартою. Вони просили звільнити з-під варти Антоненко. Вони заявляли, що ризики недоведені, а підозра необгрунтовано. Також адвокати зазначили, що у висновку експерта за 2016 рік зазначено, що зростання чоловіки на відео закладки вибухівки 170 см, а Антоненко вище на 10 див.

Прокурор пояснив, що за висновками іншої експертизи зростання збігається, а висновок ще одного, 2020 року, зазначив, що встановити зріст людини під час ходьби - неможливо.

Нагадаємо, 2 квітня суд продовжив нічний домашній арешт підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь. Так, суд продовжив запобіжний захід до 31 травня, дозволивши Дугарь пересуватися не тільки по селищу, але і по району.

Крім того, суд продовжив на два місяці до 30 травня утримання під вартою Юлії Кузьменко.