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Вбивство Шеремета: Антоненка залишили від вартою

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 17:19
Вбивство Шеремета: Антоненка залишили від вартою
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

Андрія Антоненка залишили під вартою до 4 квітня

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг захисників підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на рішення суду першої інстанції щодо продовження строку тримання під вартою. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Колегія суддів ухвалила: ухвалу суду, якою продовжено строк тримання під вартою Антоненка, залишити без змін", - сказав суддя.

Таким чином, Антоненко буде знаходитися під вартою до 4 квітня.

Нагадаємо, слідство продовжує процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних розшукових дій у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. За словами представників слідчої групи, на цей час проводиться 32 судові експертизи. Також правоохоронці зазначили, що відмова підозрюваних від участі в слідчих діях ускладнює проведення цього процесу.

Крім того, слідчим Національної поліції доручили перевірити версії невинності фігурантів справи Шеремета, про які заявляли їхні адвокати.

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