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Убивство Шеремета: адвокат Кузьменко заявляє, що не може отримати матеріали справи

Новини » Суспільство     16.12.2019 - 12:52
Убивство Шеремета: адвокат Кузьменко заявляє, що не може отримати матеріали справи
Фото: Кузьменко з адвокатом (РБК-Україна)

У нього не приймають відповідне клопотання

Адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко заявив, що у нього не приймають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку адвоката Влада Добоша у Facebook.

Він зазначив, що клопотання не вдається подати через відсутність слідчого Василя Бирко, який підписав підозру. Його ніби-то не буде тиждень.

"Запропонував мені здати клопотання через канцелярію. Ні-ні не прокатить! Особисто слідчому під розпис хочу! В групі є ще вагон слідчих! Визначають, кого до мене прислати. Подивлюсь як швидко дадуть матеріали на ознайомлення", - написав адвокат.

Нагадаємо, 13 грудня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Юлії Кузьменко, яку підозрюють у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета. Кузьменко залишиться під вартою до 8 лютого 2020 року. Рішення підлягає оскарженню.

РБК-Україна писало, що підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали 12 грудня. Ними виявилися троє ветеранів війни на Донбасі.

За даними слідства, Андрій Антоненко вирішив створити групу, щоб в її складі скоїти вбивство Шеремета. Надалі він привернув до організації Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь і інших людей.

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