Вбивство Шеремента: Кузьменко подала до суду на МВС України

Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Позов був поданий до Печерського райсуду Києва

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко подала в суд на Міністерство внутрішніх справ України, третьою особою у позові вказано глава МВС Арсен Аваков. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на базу даних судової влади України.

Позов "про захист честі, гідності та ділової репутації" поданий в Печерський районний суд міста Києва. Її розглядатиме суддя Сергій Вовк, який 13 грудня відправив Кузьменко під арешт.

Адвокат Кузьменко Вікторія Дейнека розповіла виданню "Главком", що позов був поданий у зв'язку з висловлюваннями Арсена Авакова в ефірі телеканалу "Україна". Вона назвала недостовірною інформацією слова міністра про те, що Кузьменко відмовилася давати свідчення у справі про вбивство Павла Шеремета.

"Якщо Міністерство внутрішніх справ вважає, що Кузьменко відмовилася, то повинен бути відповідний протокол допиту, де зазначено, що вона використовувала ст. 63 Конституції. Такого протоколу допиту немає, бо допиту не було. Такий допит, де вона давала свідчення, був після виходу цієї програми. Крім того, під час судових засідань Юлія Кузьменко не використовує ст. 63 Конституції україни і дає свідчення. Тому ми будемо наполягати, щоб інформація, поширена Аваковим, була спростована", - заявила адвокат.

Нагадаємо, 24 грудня Київський апеляційний суд залишив під вартою Кузьменко. Рішення суду зустріли криками "Ганьба" і образами на адресу Київського апеляційного суду.

Зазначимо, 13 грудня Печерський райсуд Києва заарештував Кузьменко за підозрою у виконанні вбивства Шеремета.

За даними слідства, Кузьменко прикріпили вибуховий пристрій до автомобіля журналіста. Організатором злочину вважають Андрія Антоненко, який привернув її в свою злочинну групу. Крім них, причетними до вбивства Шеремета вважають Яну Дугарь і подружжя Інну і Владислава Грищенка.